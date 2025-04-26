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العدوان مستمر.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 51,495

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدًا و117,524 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 56 شهيدًا و108 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل وخيامًا للنازحين وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

قطاع غزة

واستشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات.
ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية على مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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