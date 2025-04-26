شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقطعون خطوط مياه في تجمع العوجا شمال أريحا الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت مجموعة من المستوطنون الإسرائليين اليوم السبت، خطوط مياه ممتدة من نبع العوجا، وتوصل المياه إلى بيوت المواطنين في تجمع العوجا شمال مدينة أريحا.



وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات لـوكالة"وفا" للأنباء ، إن مستوطين نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قطعوا أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا والتي تغذي منازل المواطنين بمياه الشرب.

وأضاف مليحات، أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين.



وكان مواطنون في محافظة نابلس، قد شيعوا اليوم ، جثمان الشهيد أحمد نصاصرة إلى مثواه الأخير في بلدة بيت فوريك.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، نحو مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت فوريك شرقا، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة .

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها بغزة؛ صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 مواطنا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية.