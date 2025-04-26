شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: بدء الحجز الإلكترونى للحجاج بفنادق مكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ، اليوم السبت، عملية الحجز الإلكتروني للحجاج الجزائريين بفنادق مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالنسبة لحجوزات الرحلات من تاريخ 10 حتى 15 مايو، وفق بيان للديوان الوطني للحج و العمرة فى الجزائر.

وأوضح نفس المصدر عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة، تكون بالنسبة للحجاج الميامين المسجلين مع الديوان عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج".

ولفت البيان، إلى أن عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية ستتم برمجتها تباعا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عددا من الضوابط والإجراءات، فى إطار الاستعدادات لتنظيم مناسك الحج هذا العام، وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد فى حالة مخالفة الضوابط المعلنة أو التأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بمنع الدخول إلى مكة المكرمة باستثناء حاملى تصريح عمل وحاملى هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة كما يتم استثناء حاملى تصاريح حج سارية المفعول.

وأوضحت أنه لن يُسمح بدخول المقيمين إلى مكة إلا فى حال توفر أحد شروط ثلاثة هي: تصريح عمل سارى المفعول صادر من جهة مختصة للعمل داخل العاصمة المقدسة، أو توفر هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج معتمد وسارى المفعول، وفق بيان للوزارة فى وقت سابق.