شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وقرينته يشاركان في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله، اليوم /السبت/، في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وشارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم الجنازة، التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وتوفي قداسة البابا فرنسيس، الاثنين الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل تعزيز السلام العالمي وقيم العدل والتسامح والمحبة.

وكان العاهل الأردني قد التقى قداسة البابا فرنسيس عدة مرات منذ عام 2013 وإلى عام 2024، بما في ذلك خلال زيارة الحج البابوية إلى الأردن عام 2014، والتي شملت زيارة لموقع عمّاد السيد المسيح " المغطس".