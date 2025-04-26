شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح : الوضع في قطاع غزة على شفا الموت الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، أن الوضع في قطاع غزة على شفا الموت الجماعي وذلك وفق تقارير للمنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال الإنساني وتقدم المساعدات والخدمات للنازحين والمواطنين في القطاع.

وقال النمورة - في مداخلة لقناة النيل للأخبار - "إن منظمة الأونروا حذرت مرارا وتكرارا من أن مخزون الغذاء على وشك النفاد بالإضافة الى مخزون الدواء أيضا "، مشيرا إلى أن أدنى متطلبات الحياة اليومية منعدمة الآن في قطاع غزة.

وأضاف أنه اذا لم يتم السماح بدخول المواد الغذائية والعلاجية فسيؤدي ذلك الى وقوع كارثة جوع كبيرة ستصيب المواطنين في غزة ، حيث أن العوائل أصبحت الآن بلا ماء أو غذاء والمستشفيات أصبحت بلا دواء وبلا وقود بالتالي بلا كهرباء وهو أمر خطير جدا يهدد كل أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 شهرا أمام مرئى ومسمع العالم أجمع.

وتابع "إن حركة فتح توجه رسالة الى كل أحرار العالم وكل المنظمات الدولية والحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال الذي يمارس تلك الجريمة المستمرة" ، مشددا على ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفا داعما وصريحا وضاغطا على حكومة الاحتلال لوقف تلك الحرب وفتح المعابر وادخال شاحنات المساعدات الغذائية والطبية التي تتكدس على المعابر دون السماح لها بالدخول الى القطاع.

وأكد الالتزام بالموقف الفلسطيني الذي ينسجم مع الموقف العربي بضرورة تنفيذ الخطة العربية الفلسطينية لوقف الحرب ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وادخال المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالعمل في القطاع وتسليم إدارة القطاع الى السلطة الفلسطينية الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.