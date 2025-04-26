شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام حافلة بأحد الأعمدة في مطار القاهرة وإصابات طفيفة بين الركاب والان نبدء بالتفاصيل

علاج المصابين

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصر للطيران تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عدداً من ركاب رحلة متجهة من القاهرة إلى أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.وقالت الشركة، في بيان: على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان عليهم وعمل الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.وأقلعت الرحلة المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقى ركاب الرحلة، وفيما يخص الركاب المصابين فسيتم تسكينهم على رحلات أخرى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.وتوجه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، كما تواصل الجهات المعنية بمصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة مستجدات الوضع والوقوف على أسباب وقوع هذا التصادم.