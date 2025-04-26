شكرا لقرائتكم خبر عن "المنظمات الأهلية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف حرب التجويع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، بضرورة التحرك الفوري والعاجل من الأطراف الدولية لوقف حرب التجويع والإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة في أخطر مراحله.

وقال الشوا ـ في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار، اليوم /السبت/ ـ إننا في مرحلة هي الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن سلاح التجويع الذي يستخدمه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هو جريمة إبادة جماعية.

وأشار إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي عن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في قطاع غزة، موضحا أن المواد الغذائية لا تكفي لمدة أسبوع وهي أصناف محددة ولا تمثل قيمة غذائية كبيرة.

وأضاف أن عشرات الأطفال دخلوا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية، مؤكدا أن هناك مساس حقيقي بحياة الفلسطينيين في ظل عمليات قصف وإحراق مدنيين في خيامهم ونزوح متكرر ومجاعة وعطش وعدم توفر العلاج والأدوية.