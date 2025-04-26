شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين، إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عزبة بيت حانون شمال غزة، وحي الشجاعية، ومنطقة الزوايدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/، بوصول شهيد مجهول الهوية إلى مستشفى الإندونيسي جراء استهدافه في عزبة بيت حانون، فيما استشهد آخر في قصف الاحتلال على حي الشجاعية.

كما استشهد شخص في قصف إسرائيلي استهدف سطح منزل أبو مزيد قرب مسجد الأنصار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي السياق، أصيب 6 صيادين بجروح، إثر قصف البحرية الإسرائيلية مراكبهم قبالة بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.