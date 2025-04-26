شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا وإسرائيل تمنع دخول الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب سياسة التجويع المتعمدة التي تنتهجها إسرائيل التي تواصل إغلاق معابر القطاع ومنع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى منذ 2 مارس الماضي.

وأضاف لازاريني في تدوينه له عبر منصة (إكس)، إن الأطفال في قطاع غزة يتضورون جوعا، وتابع "تواصل حكومة إسرائيل منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى، إنه تجويع من صنع الإنسان وبدوافع سياسية، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن في وقت سابق نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة جراء الحصار.

وأوضح لازاريني، أن الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ 2 مارس الماضي يقترب من إتمام شهره الثاني ، ويتواصل بينما "لا تلقى الدعوات لإدخال الإمدادات آذانا صاغية".