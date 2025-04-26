شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت والان مع تفاصيل الخبر

كشف خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، تفاصيل معاناة الأطفال داخل القطاع مع استمرار الحرب، مشيرا إلى أن استمرار غلق جيش الاحتلال للمعابر يزيد الوضع كارثية بسبب منع دخول التطعيمات الخاصة بالأطفال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "لدينا حوالى أكثر من 600 ألف طفل بحاجة للتطعيمات ضد شلل الأطفال، وعندما ظهر هذا الوباء في غزة منذ عدة أشهر بعد تحليل مياه الصرف الصحي وتبين وجود فيروس شلل الأطفال أجرينا حملة تطعيمات على ثلاث مراحل وبين كل مرحلة 6 أسابيع ونحن في المرحلة الرابعة في انتظار التطعيمات، ومضى على مرور المرحلة الثالثة ستة أسابيع وحتى الآن الاحتلال يرفض دخولها".

وأوضح أن هذا المنع يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال دون سن 10، وهم بحاجة للتطعيمات في أسعر وقت وعدد كبير منهم ربما يصاب بشلل الأطفال وهذه إعاقة دائمة أو بأمراض مزمنة بهذا المرض الفتاك، لافتا إلى أن هذا يعد وباء وهناك مخاوف على حياة كل المواطنين في غزة، خاصة إذا انتشر هذا المرض قد ينتقل للدول المجاورة وهذا يشكل خطر كبير على سكان غزة ومن بخارجها".

وأكد خليل الدقران، ضرورة تدخل المجتمع الدولى والمنظمات العالمية للضغط على الاحتلال لإدخال التطعيمات بأسرع وقت للقطاع، لأن الوضع كارثي وخطير للغاية، خاصة أن 42% من التطعيمات الشاملة الخاصة بالأطفال رصيدها صفر، متابعا :"إسرائيل لا زالت تمنع إدخال الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية الخاصة بتلك الفئة وهو ما يجعلهم يعانون من أزمة حقيقية وخاصة من سوء التغذية لعدم إدخال تل أبيب المواد الغذائية وحليب الأطفال ولدينا أكثر من 60 ألف طفل مهددة حياتهم بالموت بسبب سوء التغذية".

وأشار إلى أن الأجنة في بطون أمهاتهم لم يسلموا من الاعتداءات المتكررة للاحتلال والحرمان، خاصة أن حوالى 60 ألف امرأة حامل تعاني من سوء التغذية ونقص الفيتامينات والحديد والرعاية خلال الحمل، ومعظم الأطفال يولدون بوزن أقل من المعدل الطبيعي وهذا يشكل خطر على حياة الرضع عند ميلادهم وعدد كبير منهم قد يستشهد حال اسمرار عدم ادخال الحليب والمكملات الغذائية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن أزمة أخرى متعلقة بوجود عدد كبير من الأطفال يتغذون على الحليب الخالص الخالى من اللاكتوز، إلا أن رصيد هذا الحليب صفر في القطاع الآن مما تسبب في وفاة عدد من الأطفال، قائلا :"إذا استمر الحصار فهؤلاء الأطفال جميعا سيحكم عليهم الموت الحقيقي".