شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من استمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الأمم المتحدة من استمرار عنف المستوطنين الإسرائيلين ضد الفلسطنيين في الضفة الغربية مع دخول العملية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية شهرها الثالث، ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه تواصل قوات الأمن الإسرائيلية منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم، وتنفذ عمليات تدمير واسعة النطاق مصحوبة بإنشاء طرق وحواجز داخل المخيمات، وتشن غارات يومية على البلدات والقرى الفلسطينية.

ووفق مكتب حقوق الانسان الأممي، أنه مع استمرار هذه العملية يوما بعد يوم، تتضاءل احتمالات تمكن الفلسطينيين في المخيمات المتضررة من العودة إلى منازلهم، مما ينذر بالتهجير الدائم للفلسطينيين من المراكز السكانية الرئيسية في الضفة الغربية، وهو ما يرقى إلى "النقل القسري".

وقال مكتب حقوق الانسان الأممي، إنه بالتوازي مع ذلك، يستمر عنف المستوطنين والعمليات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية في قتل أو إصابة الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا من منازلهم أو ملاجئهم في مناطق عديدة وفق مكتب حقوق الإنسان.

وأفادت التقارير بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا فلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة خربة التل بقرية سنجل، رام الله، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان فلسطينيين وتدمير ثلاثة مبان زراعية.

وأكد مكتب حقوق الانسان الأممي، أنه على مدى الأسبوع الماضي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة، من بينهم طفلان. وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 192 طفلا.