الخليج اليوم .. غارات لا تتوقف.. مقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص في مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما تواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على مواقع الحوثيين في اليمن، استهدفت، الجمعة، مزيداً من المناطق.

مقتل قيادي حوثي

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث بمقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص بغارة أميركية في مديرية مجزر شمال مأرب.

وأضافت أن الطيران الأميركي استهدف بـ 7 غارات، ثكنات ومواقع للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة ذاتها.

كما تابعت أن قصفاً أميركياً آخر طال مواقع وثكنات حوثية في مديرية حريب جنوباً.

وأكدت ضرب معسكرات للجماعة بصنعاء بـ5 غارات، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى في المحويت.

كذلك طالت 4 غارات ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، وغارة على مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية سحار بصعدة، ما أدى لمقتل امرأة وجرح شخص.

أتى ذلك بعدما كشف مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي نيوز"، الخميس، أن عدد الغارات الجوية ارتفع إلى حوالي 750 منذ 15 مارس الماضي.

وأضاف أن الحوثيين أسقطوا 7 طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز MQ-9 Reaper منذ بداية مارس، منها 6 منذ 15 مارس، و3 خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل قليلة

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الأسبوع الماضي، شن غارة جوية على ميناء رأس عيسى للوقود الذي يسيطر عليه الحوثيون، موضحة أنه كان بمثابة نقطة ضخ للوقود الذي استخدمه الحوثيون في هجماتهم على الشحن التجاري.

ومنذ بدء العملية الجوية، لم يقدم الجيش الأميركي سوى القليل من التفاصيل حول حملة الضربات ضد الحوثيين التي وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر بكثير من أي شيء تم تنفيذه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

كما أكدت إدارة ترامب أن هدف الحملة هو دفع الحوثيين إلى وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.