شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: الوضع الإنسانى فى غزة وصل إلى نقطة الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير له من أن الوضع داخل قطاع غزة وصل مرة أخرى إلى نقطة الانهيار، موضحا أن سبل التأقلم تنفد، والمكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير قد تبددت، مشيرا إلي أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر لدخول المعونة والتجارة، فقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنهاء مساعدته الحيوية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه سلم آخر ما تبقى لديه من مخزونات غذائية إلى مطابخ قطاع غزة ومن المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة.

وأكد البرنامج الأممي، أنه على مدى أسابيع، كانت مطابخ الوجبات الساخنة المصدر الوحيد المنتظم للمساعدة الغذائية للناس في غزة وعلى الرغم من وصولها إلى نصف السكان فقط وتلبية 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية، إلا أنها وفرت شريان حياة بالغ الأهمية.

وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين والسماح بدخول المعونة إلى غزة على الفور والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.