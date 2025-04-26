شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للسكان: 50% من السكان النازحين فى غزة نساء والان مع تفاصيل الخبر

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن ما يقرب من 50% من السكان النازحين والمتضررين في قطاع غزة هم من النساء والفتيات.

فيما قدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما يقرب من 70% من جملة من قتلوا في غزة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 و31 مارس 2025 كانوا من النساء والأطفال.

وأعربت الامم المتحدة في تقريرها عن مخاوف ملحة بشأن بقاء وسلامة المدنيين ولا سيما النساء والفتيات مع استمرار تدهور فرص الحصول على الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه أدى الاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص المياه والغذاء إلى إجهاد ديناميكيات الأسرة، وزيادة التوترات وحوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.