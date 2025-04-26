شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الروضة الشريفة بالمسجد النبوى أكثر من 13 مليون مصلٍ خلال عام، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين.

وأشارت الهيئة، إلى أن الجهود التنظيمية شملت تطوير منظومة الحجز المسبق عبر التطبيقات الرقمية الرسمية نسك وتوكلنا، وتوسيع نطاق التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، إلى جانب تعزيز الطاقة التشغيلية للكوادر الميدانية لضمان انسيابية حركة الزوار وتنظيم دخولهم وخروجهم بسلاسة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

واعتُمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الزوار وتحديد الأوقات المثلى للدخول، إضافة إلى توفير لوحات إرشادية متعددة اللغات وخدمات مساندة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تجربة روحانية ميسرة وآمنة لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الإنجاز يجسد التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ويؤكد حرص القيادات بالمملكة على تيسير أداء الشعائر الدينية في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مستندة إلى أحدث الوسائل التقنية والتنظيمية لتوفير أفضل الخدمات للزوار.

وأكدت الهيئة استمرارها في العمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز مكانة المملكة وجهة إسلامية رائدة على مستوى العالم.