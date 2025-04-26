شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة في مدن أمريكية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كبرى المدن الأمريكية، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وحظر تصدري الأسلحة إلى إسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة "هيرالد سكوير" بمدينة نيويورك، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين رفضهم لاستخدام أموال "دافعي الضرائب" الأميركيين في تمويل العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في غزة.

كما نظمت مظاهرات مدن (واشنطن العاصمة، وميلواكي، ودالاس، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو) ضمن الفعاليات الدولية "اليوم العالمي للعمل من أجل غزة"، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار حرب الإبادة.

ورفع المشاركون شعارات تعبر عن رفضهم للحرب الاجرامية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقلقهم العميق حول الأوضاع الإنسانية السيئة منذ 18 شهرا في غزة، مطالبين بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، قطع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) علاقاته مع شركة إلبيت سيستمز (أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل)، بعد ضغوط متواصلة من الطلبة والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.