شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يطلقون صاروخا على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن صاروخا أطلق من اليمن على إسرائيل، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

يأتي هذا بينما تستمر الغارات الأمريكية على اليمن، إذ أفادت مصادر بمقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص بغارة أمريكية في مديرية مجزر شمال مأرب. وفق العربية.

وبالمقابل استهدف الطيران الأمريكى بـ 7 غارات ثكنات ومواقع للحوثيين في مديرية مدغل بالمحافظة ذاتها، كما أن قصفاً أمريكياً آخر طال مواقع وثكنات حوثية في مديرية حريب جنوباً.

وأكدت ضرب معسكرات للجماعة بصنعاء بـ5 غارات، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى في المحويت.

كذلك طالت 4 غارات ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، وغارة على مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية سحار بصعدة ما أدى لمقتل امرأة وجرح شخص.