شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيفاً للأحمال.. الكويت: تقليص وقت الإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بالكويت التزامها التام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بترشيد الكهرباء، وذلك بتقليص الوقت ما بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات في المساجد إلى مدة لا تتجاوز عشر دقائق، جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن تعميمها على الأئمة والمؤذنين الصادر أخيراً من الوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي بتقليص وقت الإقامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بسبب ما تمر به البلاد حالياً من زيادة الأحمال الكهربائية في مختلف المناطق إضافة لوجود عدد من المحطات تحت الصيانة ما يستوجب من الجميع العمل على ترشيد الكهرباء مؤكدة استجابتها وتعاونها التام مع خطة وزارة الكهرباء بهذا الشأن.