شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والعراق يؤكدان على أهمية السيادة العراقية للأمن والاستقرار الإقليميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق على أهمية السيادة العراقية للأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا لبيان صدر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في واشنطن العاصمة في 25 أبريل.

وتابع البيان أن الوزيران ناقشا أهمية السيادة العراقية للأمن والاستقرار الإقليميين. وأشاد الوزير الأمريكي بجهود العراق لتعزيز خفض التصعيد والحوار البناء في المنطقة.

وأضاف البيان أن روبيو وحسين ناقشا فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على العراق لاستضافته أول بعثة تجارية على الإطلاق معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن اتفاقيات بمليارات الدولارات مع الشركات الأمريكية.