شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن استئناف العمل بسفارتها فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليمنية، استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية (دمشق) اعتبارا من غد الأحد، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائما بالأعمال بالنيابة، مشيرة إلى أن إعادة افتتاح السفارة يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهة ثانية، انتخبت الجمهورية اليمنية، نائباً لرئيس الاجتماع التحضيري لمؤتمر الامم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع غرب آسيا التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله الجمعة، في مدينة مراكش المغربية.

وأكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين - خلال الاجتماع، حسبما أذاعت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" اليوم - أن "انتخاب اليمن"؛ يعكس تقدير الدول الأعضاء لالتزام اليمن بدعم جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 16 المتعلق ببناء مجتمعات آمنة، عادلة، وشاملة.

وقال إنه "على الرغم من التحديات الجسيمة الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وما ترتب عليه من تدهور أمني واقتصادي، لم يتوان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية وقضائية مهمة"؛ حيث جرى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز استقلال القضاء، وتمكين المرأة في المؤسسات العدلية، وتعمل اليمن على تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية.

يأتي هذا الاجتماع، للتحضير لمؤتمر الامم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال أبريل 2026.