شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ثالثة من محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ في مسقط، اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني.

وسيتفاوض من الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجى، ومن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، بشكل غير مباشر، حيث سيتولى الجانب العماني الوساطة بينهما.

يأتي انعقاد الدورة الثالثة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد أسبوع من الدورة الثانية للمفاوضات التي جرت في روما يوم السبت الماضي.

المفاوضات بين إيران وامريكا