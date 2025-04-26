الخليج اليوم .. الكويت.. حملة أمنية تستهدف منازل مخالفة تمارس تعدين العملات المشفرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها نفذت ممثلة بقطاع الأمن الجنائي حملة أمنية أمس بعد إصدار الإذن القانوني اللازم إذ استهدفت الحملة عدداً من المنازل التي أتُخذت أوكاراً لممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين.

وقالت الداخلية الكويتية إن الحملة جاءت في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات المؤثرة سلباً على شبكات الكهرباء مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وبالتالي تؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكّل تهديداً للسلامة العامة.

إضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المرخصة وقد أسفرت الحملة عن رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، فيما تشدد الوزارة على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين.