شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

تشكيل الحكومة المؤقتة

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الأمن الجمعة اجتماعًا لمناقشة الأوضاع في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من الدبلوماسيين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، الذين شهدوا رفع العلم السوري بين أعلام الدول الأعضاء في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد بيدرسون في تصريح صحفي أن مشاركة الوزير السوري في جلسة مجلس الأمن تُبرز التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة، معربًا عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.وأعربت القائمة بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة المؤقتة في سوريا خطوة إيجابية.