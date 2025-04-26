شكرا لقرائتكم خبر عن منحة كويتية بمليونى دولار لتوفير مياه الشرب النظيفة لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة بمبلغ مليونى دولار؛ للمساهمة في مشروع الدعم الطارئ لتوفير مياه الشرب النظيفة لقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويهدف مشروع الاتفاقية - الذي جرى توقيعها على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولى فى واشنطن - إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من الصراع في قطاع غزة من خلال توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة خاصة في ظل انقطاع مصادر المياه الرئيسية واعتماد السكان على مصادر ملوثة؛ تؤدي إلى انتشار الأمراض عبر توريد وتركيب وحدات متنقلة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية؛ مما يضمن استمرارية توفر المياه بشكل مستدام مع تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية لإنتاج المياه.

وذكر الصندوق الكويتي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم - أن عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر يقدر بنحو 250 ألف نسمة من سكان القطاع؛ أغلبهم من الأطفال والنساء.

