شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عدد زوار الروضة النبوية خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في السعودية، وصول أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال عام واحد.

وأوضحت الهيئة في بيان الجمعة، أنها نجحت في تسهيل وصول هذا العدد إلى الروصة، ضمن جهودها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن.

وذكرت أن "هذا الإنجاز يجسد التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ويؤكد حرص القيادة على تيسير أداء الشعائر الدينية في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مستندة إلى أحدث الوسائل التقنية والتنظيمية لتوفير أفضل الخدمات للزوار".

وأشارت الهيئة إلى أن الجهود التنظيمية شملت تطوير منظومة الحجز المسبق عبر التطبيقات الرقمية الرسمية نسك وتوكلنا، وتوسيع نطاق التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، إلى جانب تعزيز الطاقة التشغيلية للكوادر الميدانية لضمان انسيابية حركة الزوار وتنظيم دخولهم وخروجهم بسلاسة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

واعتمدت الهيئة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الزوار وتحديد الأوقات المثلى للدخول، إضافة إلى توفير لوحات إرشادية متعددة اللغات وخدمات مساندة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تجربة روحانية ميسرة وآمنة لجميع فئات المجتمع.

وأكدت الهيئة استمرارها في العمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز مكانة المملكة وجهة إسلامية رائدة على مستوى العالم.