شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن نائبا لرئيس الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الامم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت الجمهورية اليمنية، نائباً لرئيس الاجتماع التحضيري لمؤتمر الامم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع غرب آسيا التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله الجمعة، في مدينة مراكش المغربية.

وأكد سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين - خلال الاجتماع، حسبما أذاعت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" اليوم - أن "انتخاب اليمن"؛ يعكس تقدير الدول الأعضاء لالتزام اليمن بدعم جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 16 المتعلق ببناء مجتمعات آمنة، عادلة، وشاملة.

وقال إنه "على الرغم من التحديات الجسيمة الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وما ترتب عليه من تدهور أمني واقتصادي، لم يتوان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية وقضائية مهمة"؛ حيث جرى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز استقلال القضاء، وتمكين المرأة في المؤسسات العدلية، وتعمل اليمن على تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية.

يأتي هذا الاجتماع، للتحضير لمؤتمر الامم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال أبريل 2026.