شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: هجمات المستوطنين بالضفة استكمال لحرب الإبادة على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فى بيان لها، أن هجمات المستوطنين وجرائمهم الوحشية في الضفة الغربية استكمال لحرب الإبادة المتصاعدة على شعبنا في غزة.

واضافت حماس فى بيانها، هجمات المستوطنين تعجيل بتنفيذ مخططات الاحتلال للضم والتهجير.

وتابعت جرائم المستوطنين المتصاعدة تستدعي مزيدا من إشعال الغضب والتصدي لكل محاولات إنهاء الوجود الفلسطيني،

وندعو أهالي الضفة وشبابها الثائر لمواجهة هجمات المستوطنين والنفير لصد اعتداءاتهم التي تتم بحماية الاحتلال.