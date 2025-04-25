الخليج اليوم .. الكويت.. حبس 3 خليجيين لتزويرهم الجنسية منذ 36 عاما وتغريمهم 2.5 مليون دينار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس 3 خليجيين (أب وابناه) 7 سنوات وتغريمهم 2.5 مليون دينار قيمة رواتب ومميزات حصلوا عليها من الدولة بعد تزويرهم الجنسية الكويتية.

وواجه "الوالد" المتهم في القضية، اتهاما بالاتفاق مع مواطن كويتي على إضافة أبنائه إلى ملف الجنسية بأسماء مختلفة في عام 1989، وجرى الإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة أمام الإدارة العامة للجنسية والجوازات، لاستخراج جوازات السفر والبطاقات المدنية.

وذكر ضابط المباحث في القضية، أن المواطن الكويتي المتهم في القضية توفي بعد تورطه في قضية تزوير الجنسية وإضافة خليجيين باسمه، وكشفت التحريات عن 12 قضية تزوير جنسية مسجلة ضده.

وألزمت المحكمة المتهمين الخليجيين برد قيمة الرواتب والامتيازات التي حصلوا عليها بدون وجه حق.

المصدر: القبس