شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسلم الرئيس اللبنانى دعوة المشاركة فى فعاليات القمة العربية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم العراق اليوم الجمعة، الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعوة المشاركة في فعاليات القمة العربية، بالعاصمة "بغداد" المقررة في 17 مايو المقبل.



وقال وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي سلم الدعوة - بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - "التقينا، صباح اليوم، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.. وجرى تسلم الرئيس اللبناني دعوة المشاركة في فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في 17 مايو المقبل في بغداد".



إلى ذلك، زار الرئيس اللبناني، مقر السفارة البابوي لتقديم التعزي للسفير الباباوي المونسنيور باولو بورجيا، بعد ظهر اليوم في وفاة البابا فرنسيس، رافقه وزير الدفاع ميشال منسى، ووفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية".