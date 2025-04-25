شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين من قوات حرس الحدود جنوبى قطاع قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 6 جنود في حدث أمني جنوبى قطاع بغزة بجروح أحدهم خطيرة.

وقالت أن الجنود المستهدفون في جنوب غزة هم من القوة التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي.

وأحد الجنود الجرحى أصيب في حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإجلاء 4 جنود وضباط مصابين من قطاع غزة، 3 منهم في حالة خطيرة.