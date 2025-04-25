شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاما فى غيبوبة.. صور "الأمير النائم" تشعل مشاعر السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

تصدر اسم الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم"، قائمة الأكثر بحثًا فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أكثر من عقدين فى الغيبوبة، إثر تداول صورة نشرتها الأميرة ريما بنت طلال عبر منصة إكس، فى ذكرى ميلاده الـ36.

ومنذ أن وقع الأمير الوليد بن خالد بن طلال فى غيبوبة عام 2005 إثر حادث مرورى، أصبح رمزًا للصبر والإيمان فى المملكة. 20 عامًا مرت، لكن قصته تظل حية فى قلوب السعوديين، ليبقى "الأمير النائم" رمزًا للأمل والتحدي.

ورغم مرور 20 عامًا، يواصل والده الأمير خالد تمسكه بالأمل، مؤمنًا أن من حفظ روحه قادر على شفائه، ومؤكدًا أن كل حركة لجسده تُعدّ معجزة.

وفى عام 2020، حرّك الأمير يده للمرة الأولى بعد 15 عامًا من الغيبوبة، وقبل أشهر ظهرت تطورات جديدة استدعت تحاليل بعد تضخم الغدد فى جسده.