شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.

وذكرت مصادر طبية محلية أن فتى يدعى عبد الخالق مصعب جبور (17 عاما) استشهد، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجريت له عمليات إنعاش للقلب والرئتين، غير أن الأطباء اعلنوا استشهاده.

وفي عكا، قُتل رجل يبلغ من العمر (69 عامًا) في جريمة وقعت، بعد ظهر اليوم، في بلدة عبلين في منطقة الجليل، وذلك إثر تعرضه لإصابة في جسده.

وفجر اليوم، شهدت مدينة الطيرة في منطقة المثلث، جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها الشابان يوسف أبو خيط، ومحمد التيتي، وهما من أبناء المدينة.

وحسب الإحصائيات، فقد ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع أبريل الجاري إلى 20 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 78 ضحية، 4 من بينهم برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وخلال العام الماضي، قُتل 221 شخصا في جرائم مشابهة، مقارنة بـ 222 حالة قتل في عام 2023