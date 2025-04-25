شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة مخالفى ضوابط الحج.. تتراوح بين غرامة 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر والترحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية عددا من الضوابط والإجراءات، فى إطار الاستعدادات لتنظيم مناسك الحج هذا العام، وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد فى حالة مخالفة الضوابط المعلنة أو التأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بمنع الدخول إلى مكة المكرمة باستثناء حاملى تصريح عمل وحاملى هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة كما يتم استثناء حاملى تصاريح حج سارية المفعول.

وأوضحت أنه لن يُسمح بدخول المقيمين إلى مكة إلا فى حال توفر أحد شروط ثلاثة هي: تصريح عمل سارى المفعول صادر من جهة مختصة للعمل داخل العاصمة المقدسة، أو توفر هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج معتمد وسارى المفعول، وفق بيان للوزارة فى وقت سابق.

وطالبت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية، شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملى تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة.

طالبت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودية، شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملى تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة.

وأكدت الهيئة على شركات الطيران فحص الوثائق وتذاكر المسافرين القادمين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى وتدقيقهم وعدم إركاب المسافرين على تأشيرات "الترانزيت" القادمين من الدول فئة "أ" الذين لا يملكون تذاكر ومواعيد سفر مؤكدة لدولة أخرى، مع مراعاة الالتزام بشرط "2" لمن لا يحمل تأشيرة حج أو إذن دخول.