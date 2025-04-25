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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة لـ212 صحفيا منذ أكتوبر 2023

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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة لـ212 صحفيا منذ أكتوبر 2023

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 25 أبريل 2025 04:09 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 212 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023 التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد القطاع، بعد ارتقاء الصحفي "سعيد أمين أبو حسنين" شهيدا.


وأدان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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