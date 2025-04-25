شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة لـ212 صحفيا منذ أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 212 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023 التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد القطاع، بعد ارتقاء الصحفي "سعيد أمين أبو حسنين" شهيدا.



وأدان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.