الخليج اليوم .. تنسيق سعودي - بحريني لمواجهة التحديات الأمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، ونظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة، الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في مقر وزارة الداخلية في جدة. وزيرا الداخلية السعودي والبحريني في الاجتماع الرابع

وبحث الاجتماع الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن استعراض المنجزات مثل الحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، والتعاون في مجال الأمن السيبراني، والربط بين غرف العمليات الرئيسية في البلدين، والانتهاء من المرحلة الأولى من تسهيل إجراءات سفر المواطنين عبر المنافذ الجوية.

وأكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، أن الاجتماع يعزز التعاون الأمني الثنائي، منوهاً إلى أهمية الجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين لإنجاز مبادرات اللجنة المنفذة "التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين في البلدين".

اجتماع التنسيق السعودي - البحريني

من جهته، قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة إن "أمن البلدين الشقيقين، كلٌ لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن أهداف الاجتماع المشتركة في "التكامل ومواجهة تحدياتنا الأمنية ، إنما هي نهج استراتيجي أمني طويل الأمد"، مشيداً في الوقت ذاته بما أُنجز من مبادرات في الفترة السابقة، إذ تشكل نقلة نوعية في كافة مجالات التعاون الأمني، كما ذكر، منوهاً إلى دور فرق العمل في تطوير مشاريع التعاون والتنسيق.