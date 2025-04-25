شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينفذ تدابيرا استثنائية إثر اشتباكات عند الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتخذت وحدات الجيش اللبنانى المنتشرة على الحدود بين لبنان وسوريا تدابير أمنية استثنائية؛ بعد تبادل إطلاق نار شهدته منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية؛ حيث تم إطلاق نار من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية نتيجة خلافات حول أعمال تهريب، ورد الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين.

تهدف التدابير التى اتخذها الجيش اللبنانى إلىتحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب.

كما أجرت قيادة الجيش اللبنانى اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار".