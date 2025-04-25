الخليج اليوم .. "الصحة العامة" و"زراعة الأعضاء".. قانونان جديدان في عُمان تعرّف عليهما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين تمثلا في إصدار قانون الصحة العامة، وقانون آخر يتمثل في تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء عمان.

وذكرت وكالة أنباء عُمان بأن المادة الأولى من النظام تتمثل في العمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق، فضلاً عن إصدار وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

في سياق متصل، تنص مواد القانون الثاني الذي يتمثل في تنظيم نقل وزراعة الأعضاء بالعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق، فضلاً عن إصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه في عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.