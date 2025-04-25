شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من خارجية تونس حول وفاة أحد مواطنيها بمركز احتجاز إيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، توضيحا حول وفاة المواطن التونسي وسام بنعبد اللطيف بمستشفى سان كاميلو بروما عام 2021، والذي أصبح ملف قضيته الآن محل نظر القضاء الإيطالي، وأكدت الوزارة أن المواطن التونسي"وسام بنعبد اللطيف" قدم إلى إيطاليا فى أكتوبر عام 2021 وتم إيواؤه في مرحلة أولى بمركز ترحيل ببلارمو، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى بِروما يوم 13 أكتوبر 2021. وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت أنه فور علمها بخبر الوفاة، بادرت قنصلية تونس بروما بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث أفادها مساعد وكيل الجمهورية بروما بأنه تم ختم الأبحاث في هذه القضية بحفظ تهم القتل غير العمد والاختطاف، الموجهة إلى الإطار الطبي وشبه الطبي، وتوجيه تهمة القتل على وجه الخطأ والتدليس إلى ممرضّة ضاعفت جرعة الدواء المهدئ للمرحوم ثم قامت بتدليس ذلك على دفتر المتابعة الطبية".

وتابعت في هذا السياق أن محكمة روما قررت خلال جلسة أجرتها فى 9 أبريل الجارى تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى يوم 10 سبتمبر المقبل .

وأفادت بأن القنصلية التونسية بروما قامت بتقديم الدعم اللازم لعائلة المرحوم، بما في ذلك المتابعة المستمرة للإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن، وتقديم الإحاطة النفسية والإدارية الضرورية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في هذا الإطار، أنها تعمل، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، على مزيد إحكام الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والذود عن مصالحها.

وذكرت أيضا أن البعثات تعمل على تكثيف الزيارات للسجون ومراكز الاستقبال والإيواء والترحيل، وتعقد لقاءات دورية مع القائمين على هذه المؤسسات لمتابعة أوضاع المواطنين التونسيين عن كثب والإصغاء إلى مشاغلهم وتمكينهم من الاتصال بذويهم، فضلا عن التحقّق من مدى توفر الضمانات ذات العلاقة بحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم، وذلك طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية.

وأبرزت الوزارة أنها تولي هذا الموضوع الإنساني أعلى درجات الأهمية، وتواصل العمل من أجل صون كرامة كافة المواطنين التونسيين بالخارج وحماية حقوقهم في كل الظروف، نافية، في هذا الصدد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص محاولة انتحار مواطن تونسي بأحد مراكز الايقاف والترحيل الإيطالية مساء الخميس 3 أبريل الجارى.

ومن جهة أخرى، جاء في بلاغ الوزارة أنها "تفند الأخبار الرائجة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام السلطات الإيطالية بترحيل عدد من التونسيين المتواجدين على التراب الإيطالي بصفة غير نظامية إلى مراكز الإيواء والترحيل بجمهورية ألبانيا عملا بالاتفاقية المبرمة بين البلدين"، التي أكدت أنه تم "تعليق العمل بها من طرف القضاء الإيطالي وإقرار إحالة الملف على أنظار محكمة العدل الأوروبية".

ودعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى مزيد التحري والتثبت من هذه المعلومات قبل تداولها.