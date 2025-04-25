شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا من النساء والأطفال

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خيمة للنازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.في السياق ذاته، أفادت مستشفيات قطاع غزة أن 50% من الشهداء خلال 24 ساعة الماضية من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى وجود نحو 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة محرومون من الرعاية الصحية ويواجهون خطر الموت، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر.