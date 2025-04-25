شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يتسلم دعوة من نظيره العراقى لحضور القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس لبنان جوزف عون، اليوم، رسالة من رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيت نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي أحمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد ( دار السلام) يوم السبت الموافق في 17 مايو المقبل.

وجاء في الرسالة: "إننا نتطلع لأن تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا، وإن مشاركتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدّم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن، والازدهار".

وكان البدراني نقل إلى عون تحيات رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتمنياتهما بتلبية الدعوة، وأكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، شكر عون البدراني على زيارته وحمله تحياته إلى رشيد والسوداني، مؤكداً على متانة العلاقات اللبنانية- العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة.

ورافق البدراني القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان السيدة ندى كريم مجول والسيد محمد فارس من مراسم السفارة.

كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، قد قال إن القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد في السابع عشر من الشهر المقبل ستبحث عددًا من الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية.

وأضاف زكي، أن القمة العربية المرتقبة سوف يسبقها سلسلة من الاجتماعات التحضيرية سواء الفنية أو اللوجستية، بما يضمن جاهزية الوفود والملفات كافة، وأيضا يعكس الجدية في الإعداد لأعمالها.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن جدول الأعمال سيتضمن قضايا سياسية محورية، على رأسها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والسودان ولبنان، إلى جانب ملفات التضامن العربي، والتحديات التنموية والاجتماعية.

في سياق متصل، أعلن الأمين العام المساعد، عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية في 17 مايو، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية العادية.

وأشار إلى أن القمة التنموية سوف تبحث الموضوعات الاجتماعية والتنموية في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

كما أكد السفير حسام زكي أن شهر يونيو المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر الدولي على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، تنفيذًا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذا المؤتمر جرت خلال الفترة الماضية بمشاركة وتنسيق مكثف مع اللجنة العربية الإسلامية والتحالف الدولي من أجل حل الدولتين.