الخليج اليوم .. محمد بن زايد: تطوير القوات المسلحة أولوية إستراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد أن تطوير القوات المسلحة، وتحديث قدراتها القتالية، وتعزيز جاهزيتها العملياتية، يمثل أولوية استراتيجية للدفاع عن الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها، جاء ذلك في أثناء زيارته لقيادة اللواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً التابع لقيادة حرس الرئاسة. لواء خليفة بن زايد يمثل ركيزة أساسية تحمي سيادة الدولة

ويمثل اللواء ركيزة أساسية ضمن تشكيلات القوات المسلحة، إذ يتكون من وحدات مدربة بأعلى مستويات الاحتراف في تنفيذ المهام الخاصة والتدخل السريع، إذ يحمي سيادة الدولة ومكتسباتها الوطنية، فيما ثمّن رئيس الدولة، بأثناء الزيارة، الدور العملياتي الذي يؤديه منتسبو اللواء.

صورة جماعية للشيخ محمد بن زايد وأعضاء قيادة اللواء

كما اطّلع الرئيس الإماراتي في أثناء الزيارة على عرض مفصل حول تنظيم اللواء ومهامه العملياتية، والدور الحيوي الذي يضطلع به ضمن منظومة الدفاع الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره وحدة استراتيجية عالية الجاهزية متخصصة في العمليات المحمولة جواً والانتشار السريع، ما يعزز قدرات الدولة على التعامل مع مختلف التحديات الطارئة، ويجسد توجهاتها المستقبلية في بناء قوة ردع متطورة وفعالة.