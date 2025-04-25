شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عائلة فلسطينية كاملة فى قصف إسرائيلى على خيمتهم فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، فى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى خيمتهم فى مواصى خان يونس جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال قصف خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهم الثلاثة.كما توفي طفل (3 أعوام) متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

في سياق متصل، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

ووفقا لاحصاءات فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,355 والإصابات إلى 117,248.