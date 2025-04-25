شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل أحد جنوده شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قتل سائق دبابة إسرائيلى وأصيب جندى آخر بجروح خطيرة خلال المعارك فى قطاع غزة، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلى.

ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي القتيل برتبة رقيب أول احتياط، وقد قتل في معارك بشمال قطاع غزة.

وقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي خلال العمليات البرية في غزة ، بحسب الإحصاءات الرسمية، والتي لم تتضمن الجنود الذين قتلوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم الخميس، وفق وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 15 شخصا على الأقل لقوااستشهدوا في جباليا شمالي القطاع المحاصر عندما تعرض مبنى يؤوي نازحين للقصف.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أيضا أيضا بوقوع ضربات مميتة أخرى، بما في ذلك في مدينة غزة، ونقلت عن مسعفين أن إجمالي 52 شخصا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية منذ صباح الخميس.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مركز قيادة وتحكم تستخدمه حركتا حماس والجهاد في جباليا.