شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا النواب الأردنى والوزراء العراقى يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة تنسيق الجهود والمواقف الدولية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.



وشدد الصفدي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، في مقر رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تمتين أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة، ولا سيما البرلمانية والاقتصادية وزيادة العلاقات إلى آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة.



وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الأردن والعراق لما يخدم مصالح الأمة لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية من أجل إيقاف العدوان على قطاع غزة والجرائم الوحشية التي تُرتكب بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



ومن جانبه، أعرب الصفدي عن اعتزازه بمستوى العلاقات الراسخة بين الأردن والعراق والشعبين، مؤكدا أهمية المواصلة والاستمرار إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.