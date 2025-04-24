شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: نرحب بإعلان بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

رحبت وزارة الخارجية السورية، بإعلان بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على بلادنا بما في ذلك رفع القيود عن 12 كيانا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأكدت الوزارة السورية، أنّ رفع العقوبات البريطانية عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة سيسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري.