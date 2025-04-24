شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الخميس إلى 61 شهيدًا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة تؤوي نازحين عند مفترق الصفطاوي شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اعتدت على منازل الفلسطينيين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.