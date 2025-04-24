شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالإدارة الأمريكية: مازلنا فى مرحلة البحث عن بناء الثقة مع قيادة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير مسؤولى مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية تيموثى‭ ‬ليندركينج إن الإدارة فى واشنطن مازالت فى مرحلة البحث عن بناء الثقة مع قيادة سوريا.

وأضاف أن هيئة تحرير الشام والقادة الجدد في سوريا ما زالوا بقوائم الإرهاب، موضحا أنه لا يمكن تجاوز مسألة تصنيفهم على قوائم الإرهاب سريعا.

وأضاف: "نريد أن نرى المتسببن فى أحداث الساحل بسوريا يحاسبون".