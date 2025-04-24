شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى ورئيس "النواب الأردنى" يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين مجلسي النواب العراقي والأردني وتبادل الخبرات والزيارات.. مشددا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك تعزيزا لروابط الأخوة والتعاون البناء.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الخميس في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له.



وحول الأوضاع في المنطقة.. شدد رشيد على ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة.



ومن جهته.. أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك بما يخدم قضايا الأمة.



وقال الصفدي إن الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون المشترك مع العراق وخاصة التعاون البرلماني؛ إيمانا بأهمية العمل المشترك الذي يحقق مصالح الشعبين.