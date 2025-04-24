شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف للاحتلال على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة، وسط القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 4 شهداء ارتقوا، في قصف طيران الاحتلال شقة داخل برج الصديق خلف مجمع الصحابة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 5 شهداء، بعد قصف للاحتلال استهدف مواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدنية غزة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأغلقت محلات تجارية .

وأفاد مصدر محلي ، أن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين، وتمركزت وسط البلدة، ونصبت حواجز داخلها، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين وعرقلت حركة المرور.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وانتشرت في أحياء البلدة .

