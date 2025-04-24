شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أممى للجيش اللبنانى جنوبًا بقيمة 17 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس جوزيف عون من مدير قسم السلام فى معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إيفاريست كارامبيزى، ومدير القسم الدبلوماسى فى المعهد، ربيع حداد، دعمًا ماليًا قيمته 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية التى يتم تحضيرها للانتشار فى الجنوب اللبناني.

يأتى هذا الدعم فى إطار التجهيز اللوجستى والتدريب للجيش اللبناني؛ تنفيذًا للقرار 1701.

ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة المالية اللبنانية التوقيع على قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولى لمعالجة مشكلة الكهرباء فى البلاد، كجزء من منحة قيمتها 750 مليون دولار كان البنك الدولى قد اقره للبنان، فى عهد الحكومة السابقة؛ ويتم توزيع المبلغ الإجمالى 750 مليون ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطنى فى شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المالية.

وكشف وزير المالية اللبنانى ياسين جابر أمس أنه سيوقع، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط فى "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذى سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار.